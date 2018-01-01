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Балотелли: Очень рад победе Юнайтед над ПСЖ

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Нападающий не считает ПСЖ сильной командой.
Балотелли: Очень рад победе Юнайтед над ПСЖ

Нападающий французского Марселя Марио Балотелли прокомментировал поединок ПСЖ - Манчестер Юнайтед, где англичане добыли волевую победу и вышли в 1/4 финала Лиги Чемпионов (1:3).

“Смотрел ответную игру. МЮ реально заслужил победу, и я очень рад. ПСЖ - очень сильная команда. Хотя нет, не очень сильная команда - там просто играют очень сильные футболисты. Это разные вещи.

Именно поэтому им и не повезло в Лиге чемпионов. Ничего не имею против ПСЖ, и мне нравится Манчестер Сити, но предпочитаю победу “красных дьяволов“.

Ранее Балотелли выступал за английские Манчестер Сити и Ливерпуль.

В текущем сезоне Лиги 1 Балотелли провел за Марсель 6 матчей в которых отметился 4 голами.

Источник: La Provence

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Теги: Марио Балолтелли, ПСЖ, Манчестер Юнайтед
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Источник: La P

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