Отец Неймара едва не подрался с легендой МЮ во время матча Лиги чемпионов

На Парк де Пренс разгорелся нешуточный конфликт.

В среду, 6-го марта, в Париже на Парк де Пренс состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Как сообщает RMC Sport, в VIP-ложе стадиона едва не завязалась потасовка, участниками которой был отец форварда ПСЖ Неймара и легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона.

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По информации источника, отцу звездного бразильца не понравилось бурное празднование Кантоны и его друзей, а также Эрик приложил палец к губам, призывая отца Неймара замолчать. В итоге мужчина отправился в ложу к Кантоне и инициировал конфликт.

В ситуацию вмешались стюарды, которые сумели разнять участников конфликта и отправили отца Неймара обратно в его ложу. Кстати, перед началом поединка Кантона опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что МЮ “съест“ ПСЖ, как он ест лягушек.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл ПСЖ в ответном матче со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после поражения своей команды, а потом опубликовал грубое видео в адрес арбитров.