Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА объяснил назначенный пенальти в компенсированное время матча ПСЖ - МЮ

Комментариев: 0
В соответствии с объяснением организации, рука Кимпембе не была прижата к корпусу и увеличила площадь тела.
Момент, из-за которого судья назначил решающий пенальти
Момент, из-за которого судья назначил решающий пенальти
Getty Images

УЕФА официально объяснил назначенныйсудьей Дамиром Скоминой пенальти в ворота ПСЖ в матче с Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, уже в добавленное время словенец назначил 11-метровый удар в ворота парижан, который позволил “красным дьяволам“ пройти в 1/4 финала еврокубкового турнира.

Судья использует VAR перед назначением пенальти
Судья использует VAR перед назначением пенальти
Getty Images

“Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной.

Читай также: Неймар - о решении VAR в матче против МЮ: Это позор

Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

Читай также: Неймар попытался прорваться в комнату судей после поражения ПСЖ

После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти“, – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Момент, из-за которого судья назначил решающий пенальти
Момент, из-за которого судья назначил решающий пенальти
uefa.com

Ранее экс-наставник Жозе Моуринью заявил, что пенальти в ворота ПСЖ был назначен верно.

Напомним, президент парижского клуба отметил, что судьи легко принимают решения против его клуба.

Поделись:
Теги: УЕФА, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, пенальти, футбол, VAR
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь