УЕФА объяснил назначенный пенальти в компенсированное время матча ПСЖ - МЮ

В соответствии с объяснением организации, рука Кимпембе не была прижата к корпусу и увеличила площадь тела.

УЕФА официально объяснил назначенныйсудьей Дамиром Скоминой пенальти в ворота ПСЖ в матче с Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, уже в добавленное время словенец назначил 11-метровый удар в ворота парижан, который позволил “красным дьяволам“ пройти в 1/4 финала еврокубкового турнира.

Судья использует VAR перед назначением пенальти Getty Images

“Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной.

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Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

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После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти“, – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Момент, из-за которого судья назначил решающий пенальти uefa.com

Ранее экс-наставник Жозе Моуринью заявил, что пенальти в ворота ПСЖ был назначен верно.

Напомним, президент парижского клуба отметил, что судьи легко принимают решения против его клуба.