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В Париже таксист с ножом напал на фаната МЮ после поражения ПСЖ

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Англичанину потребовалась операция после нападения таксиста.
В Париже пострадал фанат МЮ
В Париже пострадал фанат МЮ
Getty Images

В Париже произошел неприятный инцидент после матча 1/8 финала Лиги чемпионов - фанат Манчестер Юнайтед получил ножевое ранение.

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Как сообщает Sky Sports, после матча ПСЖ - МЮ четверо фанатов сели в такси, но во время дороги у них возник конфликт с водителем. Таксисту не понравилась бурная радость английских фанатов и он остановил машину, приказав пассажирам покинуть салон.

Мужчина достал нож и стал угрожать ножом пассажирке такси, за которую вступился другой пассажир. В результате таксист ударил мужчину ножом в грудь. Его доставили в больницу и сделали операцию по удалению крови из легких.

Напомним, ПСЖ проиграл МЮ со счетом 1:3 и по сумме двух встреч вылетел из Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор этого матча.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар пытался прорваться к судьям, назначившим 11-метровый удар в ворота парижан, а потом обматерил их в своем Instagram.

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Теги: ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, фанат
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