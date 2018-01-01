Моуринью - о пенальти в ворота ПСЖ: Судья принял верное решение

Экс-наставник Манчестер Юнайтед считает, VAR помогло арбитру принять правильное решение в матче Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти в ворота ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который решил судьбу путевки в следующий раунд.

Читай также: Президент ПСЖ: Судьи легко принимают решения против моего клуба

"Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь. В этом году УЕФА принял серьезное решение, решив внедрить систему видеопомощи.

Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем, как принять это решение, судьи досконально все обсудили и в итоге вынесли вердикт", -приводит слова Моуринью RT.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Отметим, что игрок ПСЖ Неймар после матча пытался прорваться в судейскую комнату, а потом грубо высказался в адрес арбитра встречи.