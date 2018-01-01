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Неймар попытался прорваться в комнату судей после поражения ПСЖ

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Футболиста крайне возмутило решение арбитра в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар был невероятно разочарован поражением команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

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Больше всего бразильца возмутило решение судей поставить пенальти в компенсированное время, которое выбило парижан из турнира. Как сообщает RMC Sport, футболист после встречи пытался попасть в судейскую комнату и представителям ПСЖ пришлось оттаскивать Неймара.

Отметим, что Неймар также грубо высказался в своих социальных сетях о работе арбитров, за что УЕФА теперь хочет его наказать.

Напомним, Манчестер Юнайтед после домашнего поражения (0:2) сумел обыграть ПСЖ в Париже со счетом 1:3 и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол, вне игры
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