Неймар попытался прорваться в комнату судей после поражения ПСЖ

Футболиста крайне возмутило решение арбитра в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Неймар был невероятно разочарован поражением команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Читай также: Президент ПСЖ: Судьи легко принимают решения против моего клуба

Больше всего бразильца возмутило решение судей поставить пенальти в компенсированное время, которое выбило парижан из турнира. Как сообщает RMC Sport, футболист после встречи пытался попасть в судейскую комнату и представителям ПСЖ пришлось оттаскивать Неймара.

Отметим, что Неймар также грубо высказался в своих социальных сетях о работе арбитров, за что УЕФА теперь хочет его наказать.

Напомним, Манчестер Юнайтед после домашнего поражения (0:2) сумел обыграть ПСЖ в Париже со счетом 1:3 и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед.