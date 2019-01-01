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Игрок ПСЖ отправился в ночной клуб после вылета команды из Лиги чемпионов

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Адриен Рабьо оторвался с ночном клубе после поражения команды в Лиге чемпионов.
Адриент Рабьо
Адриент Рабьо
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо после неожиданного поражения команды на Парк де Пренс в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в ночной клуб.

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Как сообщает L’Equipe, через несколько часов после окончания поединка футболиста заметили в ночном клубе Парижа Tam-Tam. В социальных сетях родственник Рабьо опубликовал видео из клуба, на котором футболист весело проводит время.

Позже видео было удалено, однако оно успело разлететься по Сети.

Отметим, что Рабьо в последний раз выходил на поле 11 декабря. После этого ПСЖ отстранил его от участия в официальных матчах из-за отказа продлевать контракт, который действует до лета 2019-го.

Ранее сообщалось, что летом Адриен Рабьо станет игроком Барселоны.

Напомним, ПСЖ проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:3 и покинул Лигу чемпионов. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол, вне игры
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