УЕФА возмутили слова Неймара и теперь его могут наказать

В организации собираются открыть дисциплинарное дело в отношении звездного футболиста, который оскорбил судей после матча с МЮ.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед (1:3) вызвал переполох в футбольном мире.

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Напомним, “красные дьяволы“ сенсационно вышли в следующую стадию турнира благодаря пенальти в компенсированное время, что вызвало недовольство многих поклонников парижского клуба, футбольных экспертов и, конечно же, игроков команды.

Так, форвард ПСЖ Неймар, который не смог принять участие в матче из-за травмы, после поединка жестко высказался в социальных сетях, оскорбив судей и послав их на х**. Эти слова футболиста очень не понравились УЕФА и теперь бразильцу грозит наказание.

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По информации Diario Sport, УЕФА собирается открыть дисциплинарное дело на 27-летнего нападающего, обвиняя его в “оскорблении и неспортивном поведении, которое нарушает основные правила“.

Таким образом, Неймару грозит дисквалификация на 1-3 матча. Заседание дисциплинарного комитета состоится 28-го марта.

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