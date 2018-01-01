УЕФА возмутили слова Неймара и теперь его могут наказать
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед (1:3) вызвал переполох в футбольном мире.
Читай также: Тухель: Проиграть было невозможно, но мы сделали это
Напомним, “красные дьяволы“ сенсационно вышли в следующую стадию турнира благодаря пенальти в компенсированное время, что вызвало недовольство многих поклонников парижского клуба, футбольных экспертов и, конечно же, игроков команды.
Так, форвард ПСЖ Неймар, который не смог принять участие в матче из-за травмы, после поединка жестко высказался в социальных сетях, оскорбив судей и послав их на х**. Эти слова футболиста очень не понравились УЕФА и теперь бразильцу грозит наказание.
Читай также: Неймар отвлекся от травмы, отправившись на вечеринку с новой девушкой
По информации Diario Sport, УЕФА собирается открыть дисциплинарное дело на 27-летнего нападающего, обвиняя его в “оскорблении и неспортивном поведении, которое нарушает основные правила“.
Таким образом, Неймару грозит дисквалификация на 1-3 матча. Заседание дисциплинарного комитета состоится 28-го марта.
Смотрите также видео голов и обзор матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед.
Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что судьи легко принимают решения против моего клуба.
Полная версия правил