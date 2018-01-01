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Президент Ромы - о результате матча против Порту: Нас ограбили

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Джеймс Паллотта раскритиковал работу системы видеоповторов.
Джеймс Паллотта
Джеймс Паллотта
Getty Images

Президент Ромы Джеймс Паллотта прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Я сдаюсь. В прошлом году мы были за внедрение VAR в Лиге чемпионов, потому что мы облажались в полуфинале.

В результате мы получили VAR, а нас все равно ограбили. Патрик Шик был явно сбит в штрафной площади, VAR показал это, но нам ничего не дали. Я устал от этого д**ьма. Я сдаюсь", - цитирует Палотту Goal.com.

Ранее сообщалось, что тренер Ромы проигнорировал пресс-конференцию после матча с Порту.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Порту, Рома
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Источник: goal

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