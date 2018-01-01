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Президент ПСЖ: Судьи легко принимают решения против моего клуба

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Нассер Аль-Хелаифи расстроен результатом матча в Париже.
Нассер Аль-Хелаифи
Нассер Аль-Хелаифи
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед (1:3) был назначен ошибочно.

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“На мой взгляд, это не был пенальти. Судьям очень легко принять такое решение против ПСЖ и очень сложно против другой команды. Я не понимаю.

Это большое разочарование, но нельзя сказать, что сезон окончен. Мы еще ничего не выиграли. Нужно оставаться сплоченными“, - цитирует Аль-Хелаифи RMC.

Ранее Неймар назвал решение о назначении пенальти позором.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, ПСЖ
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