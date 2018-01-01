МЮ установил уникальное достижение в ЛЧ

Английский клуб отыгрался после домашнего поражения.

Манчестер Юнайтед, который накануне вырвал выездную победу над ПСЖ (1:3) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, установил уникальное достижение.

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Дело в том, что МЮ - первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд, проиграв дома в два или более мячей в первом матче раунда плей-офф.

Напомним, первый поединок этих команд на Олд Траффорд завершился победой парижан со счетом 0:2.

Смотрите также видео обзор матча ПСЖ - МЮ.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс обошел Криштиану Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов.