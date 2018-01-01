Пепе странно отпраздновал один из голов в ворота Ромы, подняв над головой табурет
Португалец в очередной раз выделился своим поведением.
Защитник Порту Пепе весьма странным образом отпраздновал гол Алекса Теллеса в ворота Ромы в ответном матче 1/8 финала финал Лиги чемпионов.
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Пока его одноклубники обнимали забившего футболиста, португалец победно поднимал вверх табурет.
Classic @officialpepe pic.twitter.com/FF6KriYkp2— Rui Castro (@sunnavabitch) 6 марта 2019 г.
Напомним, Порту вышел в четвертьфинал ЛЧ, забив Роме в экстра-тайме.
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