Пепе странно отпраздновал один из голов в ворота Ромы, подняв над головой табурет

Португалец в очередной раз выделился своим поведением.

Пепе Getty Images

Защитник Порту Пепе весьма странным образом отпраздновал гол Алекса Теллеса в ворота Ромы в ответном матче 1/8 финала финал Лиги чемпионов.

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Пока его одноклубники обнимали забившего футболиста, португалец победно поднимал вверх табурет.

Напомним, Порту вышел в четвертьфинал ЛЧ, забив Роме в экстра-тайме.