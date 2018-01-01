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Невилл - Сульшеру: Где установить твой памятник?

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Легенда МЮ взял забавное интервью у норвежского специалиста.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл, который на данный момент работает экспертом на телевидении, задал несколько вопросов главному тренеру манкунианцев Оле-Гуннару Сульшеру после победы команды в ответном матче Лиги чемпионов с ПСЖ (3:1).

"Оле, у меня к тебе три коротких вопроса. На сколько лет ты бы хотел подписать контракт, какую хочешь зарплату и где установить твой памятник?“

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В ответ норвежец посмеялся, и прокомментировал победу:

“Фантастическая ночь. Я просто стараюсь делать все, что в моих силах, а летом посмотрим, что решит клуб. У нас отличная команда и мы хотим, чтобы у футболистов как можно чаще были такие вечера. Мы сами были частью этого, неправда ли?" - цитирует Сульшера Mirror.

Ранее своими эмоциями от матч поделился главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Гари Невилл, Лига чемпионов
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Источник: www.mirror.co.uk

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