Невилл - Сульшеру: Где установить твой памятник?

Легенда МЮ взял забавное интервью у норвежского специалиста.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл, который на данный момент работает экспертом на телевидении, задал несколько вопросов главному тренеру манкунианцев Оле-Гуннару Сульшеру после победы команды в ответном матче Лиги чемпионов с ПСЖ (3:1).

"Оле, у меня к тебе три коротких вопроса. На сколько лет ты бы хотел подписать контракт, какую хочешь зарплату и где установить твой памятник?“

Читай также: Сульшер: Я верил в своих парней

В ответ норвежец посмеялся, и прокомментировал победу:

“Фантастическая ночь. Я просто стараюсь делать все, что в моих силах, а летом посмотрим, что решит клуб. У нас отличная команда и мы хотим, чтобы у футболистов как можно чаще были такие вечера. Мы сами были частью этого, неправда ли?" - цитирует Сульшера Mirror.

Ранее своими эмоциями от матч поделился главный тренер ПСЖ Томас Тухель.