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Касильяс обошел Роналду по количеству побед в ЛЧ

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Голкипер Порту отпраздновал свою 101 победу в турнире.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов Порту в домашнем поединке обыграл Рому со счетом 3:1.

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Победа в этом матча стала для голкипера потугальского клуба Икера Касильяса 101-й в карьере.

Таким образом, испанец обошел по этому показателю нападающего Криштиану Роналду (100) и установил новый рекорд турнира. 

Отметим, что португалец сможет догнать Икера уже 12 марта, когда туринский клуб будет играть против мадридского Атлетико. 

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Теги: футбол, Икер Касильяс, Порту, Лига чемпионов
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