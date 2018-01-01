Касильяс обошел Роналду по количеству побед в ЛЧ

Голкипер Порту отпраздновал свою 101 победу в турнире.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов Порту в домашнем поединке обыграл Рому со счетом 3:1.

Cмотри также: Порту - Рома 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Победа в этом матча стала для голкипера потугальского клуба Икера Касильяса 101-й в карьере.

Таким образом, испанец обошел по этому показателю нападающего Криштиану Роналду (100) и установил новый рекорд турнира.

Отметим, что португалец сможет догнать Икера уже 12 марта, когда туринский клуб будет играть против мадридского Атлетико.