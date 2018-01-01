Неймар - о решении VAR в матче против МЮ: Это позор

Бразилец раскритиковал действия арбитров в матче Лиги чемпионов.

Форвард ПСЖ Неймар бурно отреагировал на решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

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"Это позор! Четыре человека, которые ничего не понимают футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора.

Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину. Идите на***", - написал Неймар на своей странице в Instagram.