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Неймар - о решении VAR в матче против МЮ: Это позор

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Бразилец раскритиковал действия арбитров в матче Лиги чемпионов.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар бурно отреагировал на решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

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"Это позор! Четыре человека, которые ничего не понимают футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора.

Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину. Идите на***", - написал Неймар на своей странице в Instagram.

 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Неймар, ПСЖ
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Источник: www.instagram.com

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