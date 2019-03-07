Тухель: Проиграть было невозможно, но мы сделали это

Немец считает, что у соперника не было моментов.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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“Мы сделали два подарка сопернику. После первого пропущенного гола мы хорошо отреагировали, контролировали игру, действовали очень качественно.

У нас было много моментов, но нам не удалось забить второй или третий гол. У соперника не было моментов, но вдруг они забили второй мяч.

Во втором тайме у МЮ тоже не было моментов. У меня сейчас такое же чувство, как после поражения от Генгама в Кубке лиги: проиграть было невозможно, но мы проиграли.

Сегодня я не чувствовал, что Манчестер Юнайтед хотел выиграть. Мы контролировали игру, но проиграли. Они выиграли, я их поздравляю“, - цитирует немецкого специалиста RMC Sport.