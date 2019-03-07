Тренер Ромы проигнорировал пресс-конференцию после матча с Порту
Эусебио Ди Франческо может получить штраф за такое поведение.
Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо не захотел общаться с журналистами после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту (1:3).
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После поединка итальянский специалист отправился прямиком в клубный автобус, проигнорировав пресс-конференцию.
Теперь Ди Франческо грозит штраф от УЕФА, поскольку после игр тренеры обязаны отвечать на вопросы СМИ.
Ранее сообщалось, что руководство Ромы уволит наставника команды в случае вылета клуба из Лиги чемпионов.
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