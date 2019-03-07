Сульшер: Я верил в своих парней

Норвежский специалист признался, что команда планировала забить быстрый гол.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился своими эмоциями после выхода своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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"Это фантастика! Я верил в своих парней. У нас, очевидно, получился отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но мы не ожидали такого быстрого гола! Это открыло игру для нас.

Рэшфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. Парню всего 21 год, но он просто бесстрашный.

Мы всегда знали, что это возможно. Это такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто Манчестер Юнайтед. Два молодых игрока - Чонг и Гринвуд, которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нам нужен был гол.

Мы всегда верили. У нас был план, и он не заключался в контроле мяча. План состоял в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. Фред и Мактоминей сыграли превосходно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда.

Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот как это делается в Манчестер Юнайтед. Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными“.

Лукаку? Шесть голов в трех матчах - неплохо. Лукаку сейчас просто на высоте. Он получил свою долю критики, но мы использовали его на позиции, которая подходит ему лучше. Я очень рад за него", - цитирует норвежца официальный сайт УЕФА.