Порту вышел в четвертьфинал ЛЧ, забив Роме в экстра-тайме

Гол с пенальти Алекса Теллеса вывел португальцев в следующий этап турнира.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Порту принимал итальянскую Рому. Встреча команд состоялась на стадионе Драгау и завершилась в дополнительное время со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Португальская команда начала поединок более активно, понимая, что для прохода в четвертьфинал ей нужно забивать как минимум единожды. Уже на 3-й минуте встречи Корона пробил по воротам Ромы, но мяч пролетел немного выше правой девятки.

После этого Корона мог открыть счет в поединке, сильно пробив по воротам Ольсена из-за пределов штрафной. Правда, мяч снова отказался залетать в ворота и прошел выше перекладины.

Хоть первые атаки “драконов“ и не дали результата, уже на 26-й минуте мяч таки оказался в воротах Ромы. Марега после отбора на чужой половине поля разогнал контратаку, которую ударом с двух метров заверши Соарес.

Восстановить паритет удалось спустя 10 минут. Милитао срубил в штрафной Перотти и арбитр назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Де Росси, разведя мяч и Касильяса по разным углам ворот. Вскоре после столкновения с Данилу Перейрой капитан Ромы вынужден был покинуть поле.

Во втором тайме Порту с еще большим желанием бросился на штурм ворот Ромы. Подопечные Консейсау сумели забить на 53-й минуте – Корона подал с левого фланга, а Марега расстрелял голкипера с близкого расстояния.

Такой счет продержался до финального свистка. Из-за этого командам пришлось сыграть два экстра-тайма.

В первом дополнительном тайме команды не смогли порадовать яркими моментами. Видимо, Порту и Рома хотели бросить все сили на последние 15 минут встречи.

Во втором овертайме игроки Ромы имели несколько возможностей для гола, но Джеко дважды не смог отправить мяч в сетку. Видимо, босниец не знал об одном из негласных правил футбола: “Не забиваешь ты – забивают тебе“.

На 115-й минуте Флоренци в своей штрафной потянул за футболку Фернандо. После просмотра видеоповтора рефери назначил пенальти, а Теллес ударом с 11 подарил своей команде возможность продолжить выступление в самом престижном клубном турнире Европы.

Мог Чакыр ставить пенальти и в ворота Порту через несколько минут. Однако просмотр видеоповтора не убедил турецкого арбитра поставить третий 11-метровый в матче.

Таким образом, Порту проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а Рома завершает свое выступление в турнире.

Порту — Рома 3:1

Голы: Тикиньо, 26, Марега, 54, Теллес, 117 — Де Росси, 37 (пен.)



Порту: Касильяс — Милитан (М. Перейра, 103), Фелипе, Пепе, Теллес — Отавио (Эрнани, 94), Эррера, Данилу, Корона (Браими, 69) — Марега, Соарес (Фернандо, 78).



Рома: Ольсен — Карсдорп (Флоренци, 55), Маркано (Кристанте, 77), Манолас, Жуан Жезус, Коларов — Дзаньоло, Де Росси (Пеллегрини, 45+4, Шик, 96), Нзонзи, Перотти — Джеко.



Предупреждения: Эррера, Данилу, Пепе, Теллес — Дзаньоло, Карсдорп, Джеко, Пеллегрини, Флоренци