МЮ в ответном матче вырвал победу над ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ покинул турнир на стадии первого раунда плей-офф.

Манчестер Юнайтед сумел отыграть домашнее поражение 0:2 от ПСЖ и благодаря VAR и пенальти в компенсированное время вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Для МЮ все началось хорошо уже в дебюте встречи. На второй минуте Керер неосторожно сбросил мяч назад, Лукаку опередил Тьягу Силву и вышел один на один с Буффоном, обыграв того и в падении поразил пустые ворота.

ПСЖ этот гол не смутил и уже к двенадцатой минуте хозяева отыгрались. Килиан Мбаппе прострелил с правого края штрафной на дальнюю штангу, откуда точно пробил Хуан Бернат. Результативная ошибка на счету Эрика Байи, который сперва задержался при создании искусственного офсайда, поэтому его не было у Мбаппе, а потом именно Байи должен был закрывать Берната. Это был не единственный момент у Берната, поэтому Сульшер еще в первом тайме заменил своего защитника.

Вообще первый тайм пришел при доминировании ПСЖ - Бернат мог делать дубль, однако с его плотным ударом справился Давид де Хеа, Ди Мария качественно пробивал из-за штрафной площадки – чуть правее рамки.

Пока ПСЖ пристреливался, МЮ забил. Рэшфорд пробил с дальней дистанции Буффон из-за мокрого газона выпустил мяч и через мгновение Лукаку сыграл на добивании.

Во втором тайме ПСЖ продолжал доминировать, а Манчестер Юнайтед оборонялся и ждал своего шанса в контратаке.

Все могло закончиться на пятьдесят пятой минуте мяч, когда Мбаппе изумительной передачей пяткой вывел Анхеля Ди Марию на свидание с голкипером, и аргентинец технично перебросил Давида де Хеа, но боковой арбитр справедливо зафиксировал у Анхеля положение “вне игры“.

На 84-й минуте Мбаппе мог “ставить точку“, когда вышел на свидание с голкипером, но не переиграл Де Хеа. Мяч отскочил к Хуану Бернату, однако испанец пробил в ближнюю штангу.

Манчестер Юнайтед во втором тайме совсем ничего не создавал впереди, но забил победный гол. После шального удара с дальней дистанции от Далота мяч попал в выставленный локоть Кимпембе и улетел на угловой. Арбитр Дамир Скомина после подсказки ассистента отправился смотреть видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал Рэшфорд.

Из последних сил команда Тухеля ринулась в атаку, однако несмотря на 10 компенсированных минут забить так и не смогла, в очередной раз вылетев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:3 (первый матч — 2:0)

Голы: Бернат, 12 — Лукаку, 2, 30, Рашфорд, 90+4 (с пенальти)

ПСЖ: Буффон — Керер (Паредес, 70), Силва, Кимпембе, Бернат — Верратти, Маркиньос — Алвес (Кавани, 90+5), Дракслер (Менье, 70), Ди Мария — Мбаппе

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи (Далот, 36), Смоллинг, Линделеф — Янг (Гринвуд, 87), Мактоминей, Фред, Шоу — Перейра (Чонг, 80) — Лукаку, Рашфорд

Предупреждения: Ди Мария, Паредес — Шоу