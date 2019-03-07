ПСЖ - второй французский клуб, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов

Первым клубом из Франции был Лион.

ПСЖ достиг отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов Getty Images

Сегодня, 6 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед.

Это поединок стал для парижан сотым в данном турнире, если не учитывать игры на отборочных этапах.

Ранее этой отметки достиг другой клуб из Франции - Лион. “Львы“ сыграли свой сотый матч еще в 2011 году.

На нашем сайте проходит текстовая онлайн трансляция поединка ПСЖ - Манчестер Юнайтед.