ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

ПСЖ принимает МЮ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ - МЮ Getty Images

Уже на 2 минуте матча Лукаку опередил Силву, вышел один на один с Буффоном, обманул его и с острого угла отправил мяч в ворота - 1:0

Защитники МЮ упустили в своей штрафной Мбаппе, который прострелил на дальнюю штангу, где Бернат в одиночестве переправил мяч в ворота - 1:1

Рэшфорд ударил из-за пределов штрафной, мокрое поле не дало Буффону забрать мяч, тот отлетел к Лукаку, который сделал дубль - 1:2

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