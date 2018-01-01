Буффон: Несмотря на победу, я все еще опасаюсь МЮ

Итальянский футболист отметил, что уважает соперника.

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

“Думаю, в Манчестере мы провели великолепный поединок.

Мне кажется, мы способны играть на таком уровне постоянно, если будем выходить на поле с правильным настроем. Несмотря на 2:0 в Манчестере, я все еще опасаюсь, потому что очень уважаю Юнайтед“, - сказал итальянец.

Напомним, матч ПСЖ - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 6 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.