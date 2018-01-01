Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буффон: Несмотря на победу, я все еще опасаюсь МЮ

Комментариев: 0
Итальянский футболист отметил, что уважает соперника.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

“Думаю, в Манчестере мы провели великолепный поединок.

Мне кажется, мы способны играть на таком уровне постоянно, если будем выходить на поле с правильным настроем. Несмотря на 2:0 в Манчестере, я все еще опасаюсь, потому что очень уважаю Юнайтед“, - сказал итальянец.

Напомним, матч ПСЖ - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 6 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Джанлуиджи Буффон, ПСЖ, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: sport.bt.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь