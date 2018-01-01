Винисиус пропустит около двух месяцев

Нападающий Реала получил травму в матче против Аякса.

Форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор, получивший травму в домашнем матче против Аякса (1:4), пробудет в лазарете дольше, чем предполагалось ранее, сообщает официальный сайт “сливочных“.

Отмечается, что у бразильца диагностирован разрыв связок голеностопного сустава правой ноги.

По информации издания Football Espana, 18-летний футболист выбыл на срок около двух месяцев.

Винисиус провел 28 поединков за основную команду Реала с момента его перехода из Фламенго, в которых забил четыре гола.