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Винисиус пропустит около двух месяцев

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Нападающий Реала получил травму в матче против Аякса.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор, получивший травму в домашнем матче против Аякса (1:4), пробудет в лазарете дольше, чем предполагалось ранее, сообщает официальный сайт “сливочных“.

Отмечается, что у бразильца диагностирован разрыв связок голеностопного сустава правой ноги.

По информации издания Football Espana, 18-летний футболист выбыл на срок около двух месяцев.

Винисиус провел 28 поединков за основную команду Реала с момента его перехода из Фламенго, в которых забил четыре гола.

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Теги: футбол, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид
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Источник: www.realmadrid.com, www.football-espana.net

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