Куртуа: Мы должны взять себя в руки

Бельгийский футболист не считает, что команда находится в кризисе.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал разгромное поражение от Аякса (1:4) и вылет команды из Лиги чемпионов.

"Да, это очень тяжело, но следующий матч состоится уже в воскресенье. То, что произошло в матче с Аяксом - это футбол. Мы должны взять себя в руки, найти новый ритм и желание идти вперед.

Можно ли сказать, что наступил конец цикла Реала? Эта команда выиграла все турниры в последние годы с игроками, которые еще не достигли предела. Нам нужно продолжать упорно работать в этом сезоне.

Я считаю, что кризис - это слишком громкое слово. Мы хорошо начали февраль, обыграли Атлетико, сыграли вничью с Барселоной в Кубке Испании, победили Аякс.

Мы ощущали уверенность в своих силах. Но теперь мы выбыли из борьбы за все трофеи. Нам нужно собраться, постараться хорошо закончить сезон, набрать как можно больше очков и готовиться к следующему", - цитирует бельгийца Get French Football News со ссылкой на RMC.

Ранее сообщалось, что Иско перед матчем с Аяксом отказался ехать на стадион Реала вместе с командой.