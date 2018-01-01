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Иско перед матчем с Аяксом отказался ехать на стадион Реала вместе с командой

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Испанский футболист был разочарован тем, что его не включили в заявку на этот поединок.
Иско
Иско
Getty Images

Полузащитник Реала и сборной Испании Иско не попал в заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

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Футболист был крайне недоволен решением главного тренера Сантьяго Солари и даже отказался ехать с командой на клубном автобусе на этот поединок. По информации Marca, хавбек покинул тренировочный комплекс Реала на своей машине и не приехал на Сантьяго Бернабеу, чтобы поддержать “сливочных“.

Стоит отметить, что Иско потерял место в основном составе Реала после прихода Солари. Из-за этого футболист раздумывает над сменой клуба.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс разгромил Реал со счетом 4:1, выбив “галактикос“ из турнира по сумме двух встреч. Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.

Ранее сообщалось, в услугах полузащитника Реала Иско заинтересованы Барселона, Ювентус и ПСЖ.

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Теги: Иско, Реал, Реал Мадрид, Аякс, Лига Чемпионов, футбол
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