Иско перед матчем с Аяксом отказался ехать на стадион Реала вместе с командой

Испанский футболист был разочарован тем, что его не включили в заявку на этот поединок.

Полузащитник Реала и сборной Испании Иско не попал в заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

Читай также: Испанская актриса Сара Саламо ждет ребенка от полузащитника Реала Иско

Футболист был крайне недоволен решением главного тренера Сантьяго Солари и даже отказался ехать с командой на клубном автобусе на этот поединок. По информации Marca, хавбек покинул тренировочный комплекс Реала на своей машине и не приехал на Сантьяго Бернабеу, чтобы поддержать “сливочных“.

Стоит отметить, что Иско потерял место в основном составе Реала после прихода Солари. Из-за этого футболист раздумывает над сменой клуба.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс разгромил Реал со счетом 4:1, выбив “галактикос“ из турнира по сумме двух встреч. Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.

Ранее сообщалось, в услугах полузащитника Реала Иско заинтересованы Барселона, Ювентус и ПСЖ.