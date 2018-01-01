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Президент Барселоны - о вылете Реала: Одним сильным соперником в Лиге чемпионов меньше

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Жозеп Бартомеу признался, что смотрел этот поединок.
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу
Getty Images

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу высказался по поводу поражения Реала от Аякса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылете команды из турнира.

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“Да, я смотрел матч. Что сказать, одним сильным соперником в Лиге чемпионов меньше. И это здорово. Мир спорта невероятно сложен. У нас хорошие отношения с президентом Реала Флорентино Пересом, но я еще ему не звонил.

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Нам нужно ценить хорошую эпоху Барселоны с 2004 года, а не обсуждать неудачи соперников. Иногда ты побеждаешь, но иногда ты проигрываешь. Это футбол. Мы вошли в элиту, имея разных игроков и разных тренеров. У нас есть четкое представление о том, каким должен быть футбол, и это помогло нам“, - приводит слова Бартомеу Cadena SER.

Также президент “сине-гранатовых“ прокомментировал высказывание игрока Реала Дани Карвахаля о том, что они проиграли все за одну неделю на собственном поле:

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“Слова Карвахаля о неудачном сезоне? Каждый говорит о своей команде так, как считает нужным. Я не хочу говорить о мадридском клубе. Я хочу обсуждать Барселону“, - добавил Жозеп.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс. Читайте также самые яркие комментарии в Сети по поводу вылета “сливочных“ из Лиги чемпионов и обзор испанской прессы.

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Теги: Жозеп Бартомеу, Барселона, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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