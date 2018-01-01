Реал без Рамоса проиграл три последних матча Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу

Отсутствие капитана команды сильно влияет на защиту команды.

Мадридский Реал неожиданно проиграл Аяксу на Сантьяго Бернабеу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В этом поединке не смог сыграть капитан и защитник “сливочных“ Серхио Рамос из-за дисквалификации. Таким образом, без Рамоса Королевский клуб проиграл уже третий домашний матч подряд в рамках еврокубкового турнира.

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Ранее Реал уступил Ювентусу в прошлом сезоне со счетом 1:3, а в текущем сезоне проиграл ЦСКА (0:3) и Аяксу (1:4). Отметим, что в матчах с туринским и амстердамским клубами Рамос не играл из-за дисквалификации, а матч с российской командой пропустил по решению тренера.

Напомним, в первом матче с Аяксом при счете 2:1 в пользу “сливочных“ Рамос специально заработал желтую карточку, чтобы “обнулиться“ перед поединками 1/4 финала. За умышленность своего действия УЕФА наказал футболиста двумя матчами дисквалификации.

Многие фанаты в Сети назвали поражение Реала закономерным наказанием за поступок Рамоса.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос во время матча с Аяксом снимал фильм о себе в VIP-ложе стадиона.