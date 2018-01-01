Невероятный финт Тадича в матче против Реала - лучший момент дня в ЛЧ
Амстердамский Аякс сенсационно разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Лучшим моментом дня в еврокубковом турнире был признан финт полузащитника нидерландского клуба Душана Тадича в моменте перед вторым голом. Хавбек изысканно обыграл Каземиро и выполнил точную передачу на Нереса, который поразил ворота Куртуа.
😲 OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 марта 2019 г.
Стоит отметить, что Тадич стал настоящим героем этого поединка - он отдал две результативные передачи, а также забил красивый, но спорный гол в ворота "сливочных".
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Ранее Душан Тадич признался, что поединок против Реала был лучшим футболом в его жизни.
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