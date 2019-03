Невероятный финт Тадича в матче против Реала - лучший момент дня в ЛЧ

Амстердамский Аякс сенсационно разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Читай также: Рамос снимал фильм о себе во время матча Реал - Аякс

Лучшим моментом дня в еврокубковом турнире был признан финт полузащитника нидерландского клуба Душана Тадича в моменте перед вторым голом. Хавбек изысканно обыграл Каземиро и выполнил точную передачу на Нереса, который поразил ворота Куртуа.

😲 OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF