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Невероятный финт Тадича в матче против Реала - лучший момент дня в ЛЧ

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Полузащитник Аякса выполнил красивый финт, после которого отдал результативную передачу.
Душан Тадич
Душан Тадич
Getty Images

Амстердамский Аякс сенсационно разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Лучшим моментом дня в еврокубковом турнире был признан финт полузащитника нидерландского клуба Душана Тадича в моменте перед вторым голом. Хавбек изысканно обыграл Каземиро и выполнил точную передачу на Нереса, который поразил ворота Куртуа.

Стоит отметить, что Тадич стал настоящим героем этого поединка - он отдал две результативные передачи, а также забил красивый, но спорный гол в ворота "сливочных".

Смотрите также видео всех голов и обзор матча Реал - Аякс.

Ранее Душан Тадич признался, что поединок против Реала был лучшим футболом в его жизни.

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Теги: Душан Тадич, Аякс, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, видео, момент дня
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