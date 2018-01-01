Невероятный финт Тадича в матче против Реала - лучший момент дня в ЛЧ

Полузащитник Аякса выполнил красивый финт, после которого отдал результативную передачу.

Амстердамский Аякс сенсационно разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Читай также: Рамос снимал фильм о себе во время матча Реал - Аякс

Лучшим моментом дня в еврокубковом турнире был признан финт полузащитника нидерландского клуба Душана Тадича в моменте перед вторым голом. Хавбек изысканно обыграл Каземиро и выполнил точную передачу на Нереса, который поразил ворота Куртуа.

Стоит отметить, что Тадич стал настоящим героем этого поединка - он отдал две результативные передачи, а также забил красивый, но спорный гол в ворота "сливочных".

Смотрите также видео всех голов и обзор матча Реал - Аякс.

Ранее Душан Тадич признался, что поединок против Реала был лучшим футболом в его жизни.