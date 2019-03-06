Тадич: Мы обыграли лучший клуб в мире

Автор одного из голов в ворота Реала поделился своими эмоциями от победы.

Полузащитник Аякса Душан Тадич высказался по поводу победы команды в ответном матче против Реала на Сантьяго Бернабеу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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“Скорее всего, это был лучший футбол, в который я когда-либо в жизни играл. Мы обыграли лучший клуб в мире, и я очень этим горжусь. Думаю, мы порадовали очень многих людей. В футболе нужно просто расслабиться и наслаждаться игрой“, - цитирует Тадича официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече в Амстердаме Аякс проиграл Реалу со счетом 2:1, однако в ответном матче клуб из Нидерландов разгромил “сливочных“ со счетом 4:1 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Душан Тадич забил спорный гол в ворота Реала, который сделал счет в этом поединке 3:0. Смотрите полный обзор матча Реал - Аякс.