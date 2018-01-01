Де Йонг: Уверен, Барселона рада, что мы выбили Реал из Лиги чемпионов

Френки де Йонг уже подписал контракт с каталонским клубом и летом отправится в Испанию.

Восходящая звезда мирового футбола Френки де Йонг поделился эмоциями от победы Аякса, цвета которого он защищает, над Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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“Я уверен, Барселона очень рада, что мы выбили Реал из еврокубкового турнира. Но лично я безумно рад за Аякс и наших фанатов. Мы неплохо сыграли в первом матче, но не добились нужного результата, зато сумели выиграть в Мадриде“, - приводит слова NOS.

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Отметим, что в январе Де Йонг подписал контракт с Барселоной и летом присоединится к команде. Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро, а также 11 миллионов прописаны в качестве бонусов.

21-летний хавбек отмечал, что, когда он подписывал контракт с “сине-гранатовыми“, клуб попросил его выбить Реал из Лиги чемпионов.

Напомним, Реал одержал победу над Аяксом со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в ответной встрече на Сантьяго Бернабеу “сливочные“ потерпели сокрушительное поражение и вылетели из турнира.

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