Начо - о поражении Реала: Королей тоже свергают

По словам защитника Реала, это должно было однажды произойти.

Защитник Реала Начо Фернандес подвел итоги выступления команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

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“Мы действительно опустошены. Для нас непривычна такая ситуация, когда в середине сезона мы не боремся ни за один трофей. Мы вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов, и у нас нет шансов в Ла Лиге. Это очень тяжело, переломный момент для Реала.

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Мы не сыграли на должном уровне, никто из нас не сыграл хорошо. Конечно, мы не собирались вечно выигрывать в Лиге чемпионов. Королей тоже свергают. Рано или поздно это должно было произойти“, - цитирует Начо El Chiringuito.

Напомним, Реал проиграл Аяксу на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:4. Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс. Отметим, что Начо был удален на 93-й минуте встрече из-за второй желтой карточки.

Ранее полузащитник Тони Кросс заявил, что никто из игроков Реала не играл на высоком уровне, а защитник команды Дани Карвахаль отметил, что Реал проиграл все на собственном поле всего за одну неделю.

Отмечалось, что наставник “сливочных“ Сантьяго Солари не собирается сдаваться и уходить из клуба.