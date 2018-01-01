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"Здесь покоится команда, сотворившая историю": испанская пресса о вылете Реала

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В течение шести дней Реал вылетел из двух кубковых турниров и лишился теоритических шансов на победу в Примере.
Реал разгромно уступил Аяксу в Мадриде
Реал разгромно уступил Аяксу в Мадриде
Getty Images

Фанаты Реала заслуженно могут злиться на команду. Мадридский клуб на своем поле разгромно уступил Аяксу. Испанская пресса по-разному описала вылет Королевского клуба из Лиги чемпионов. 

"Ужасная неделя". С таким заголовком вышел свежий номер AS. В течение шести дней Реал вылетел из двух кубковых турниров и лишился теоритических шансов на победу в Примере. "Мадридцы ужасно смотрелись и в защите, и в нападении", - пишет газета.

"Здесь покоится команда, сотворившая историю, - пишет Marca. - Пришел конец неповторимой эры. "Реал" почти четыре года не проигрывал в Лиге чемпионов - с тех пор, как проиграл "Ювентусу" в полуфинале в 2015 году".

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Теги: Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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Источник: UEFA

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