"Здесь покоится команда, сотворившая историю": испанская пресса о вылете Реала

В течение шести дней Реал вылетел из двух кубковых турниров и лишился теоритических шансов на победу в Примере.

Фанаты Реала заслуженно могут злиться на команду. Мадридский клуб на своем поле разгромно уступил Аяксу. Испанская пресса по-разному описала вылет Королевского клуба из Лиги чемпионов.

"Ужасная неделя". С таким заголовком вышел свежий номер AS. В течение шести дней Реал вылетел из двух кубковых турниров и лишился теоритических шансов на победу в Примере. "Мадридцы ужасно смотрелись и в защите, и в нападении", - пишет газета.

"Здесь покоится команда, сотворившая историю, - пишет Marca. - Пришел конец неповторимой эры. "Реал" почти четыре года не проигрывал в Лиге чемпионов - с тех пор, как проиграл "Ювентусу" в полуфинале в 2015 году".