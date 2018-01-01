Кроос: Ни один из игроков Реала не показал свою лучшую игру

Полузащитник Королевского клуба расстроен неожиданным вылетом команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

Полузащитник Реала Тони Кроос прокомментировал сенсационное поражение от Аякса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, из-за которого команда вылетела из турнира.

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"Ни один из игроков Реала не показал свою лучшую игру. За себя могу сказать, что сыграл гораздо ниже своего уровня. Мы играли хорошо лишь в матче Кубка Испании, хотя тяжело такое сказать о поединке, в котором проигрываешь всухую со счетом 0:3.

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Конечно, в футболе вполне обычное дело, когда у клуба провальный сезон, но это ненормально для команды, которая была на вершине последние три года. Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но я признаю - Аякс заслужил эту победу", - приводит слова Крооса Cadena Cope.

Напомним, Реал вылетел из Лиги чемпионов, крупно уступив Аяксу в ответном матче 1/8 финала (1:4). Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее неудачное выступление "сливочных" прокомментировали главный тренер команды Сантьяго Солари и защитник Дани Карвахаль.