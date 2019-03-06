Главный тренер Аякса: Это было очень близко к совершенству

Эрик тен Хаг сдержанно прокомментировал победу своих подопечных над Реалом.

Аякс совершил сенсацию, обыграв на выезде в ответном матче мадридский Реал со счетом 1:4. После победы наставник амстердамского клуба Эрик тен Хаг заявил, что игра его клуба была почти идеальной.

“Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы определенно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером.

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Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея - и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные противники - большие клубы. Но и Реал тоже был таким“, - цитирует главного тренера Аякса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в другом ответном матче 1/8 финала Тоттенхэм добыл минимальную выездную победу над Боруссией Д, и также сыграет в четвертьфинале турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 15 марта, онлайн-трансляция будет доступна на Спорт bigmir.net.