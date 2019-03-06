Карвахаль: Мы проиграли все за одну неделю на собственном поле

Защитник мадридского клуба разочарован текущим положением дел в команде.

Фланговый защитник мадридского Реала Дани Карвахаль прокомментировал сенсационное поражение от Аякса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Нет смысла искать оправдания. Все просто - Аякс был сильнее нас. Мы проиграли все за одну неделю, причем на собственном поле. Я никогда не чувствовал себя так угнетенно", - приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Футболист отыграл 6 матчей за Реал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но не отличился результативными действиями.

Напомним, всего за одну неделю Реал потерпел три серьезных поражения на Сантьяго Бернабеу. Вначале "сливочные" крупно уступили Барселоне в полуфинале Кубка Испании (0:3) и покинули турнир.

После этого команда минимально уступила все тем же "сине-гранатовым" в рамках Ла Лиги (0:1), и теперь каталонцы оторвались от Реала на 12 очков в турнирной таблице чемпионата.

Финальной точкой в текущем сезоне стало поражение от Аякса со счетом 1:4 и вылет из Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.