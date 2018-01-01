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Фанат Аякса техничным ударом по мячу сбил флаг Реала в центре Мадрида

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Болельщики амстердамского клуба доказали, что тоже обладают футбольными навыками.
Аякс сенсационно разгромил Реал
Аякс сенсационно разгромил Реал
Getty Images

Фанаты амстердамского Аякса посетили Мадрид, чтобы поддержать свой клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Болельщики веселились в центре Мадрида, а один из фанатов решил “избавиться“ от флага соперника, висевшего на балконе одного из домов. Мужчина взял мяч и нанес точный удар, который сбил флаг “сливочных“.

Напомним, мадридский Реал потерпел сенсационное поражение от Аякса со счетом 1:4, позволив амстердамскому клубу пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.

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Теги: Лига Чемпионов, Аякс, Реал, Реал Мадрид, фанаты, вне игры, болельщики, футбол, видео, прикол
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