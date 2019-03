Рамоса карма жестоко бьет: реакция Сети на вылет Реала из Лиги чемпионов

Мадридский Реал потерпел сенсационное поражение от Аякса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, по сумме двух встреч "сливочные" покинули турнир.

Неожиданный вылет Реала вызвал бурное обсуждение в Сети. Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter по этому поводу:

When an empire falls, the noise is tremendous and heard all around the planet #RealMadrid

So my guy Sergio Ramos was so confident of Real Madrid going through, he deliberately got an 89th minute yellow card in d 1st leg against Ajax so he would be suspended for this game😂



No Ramos, No Party. KARMA is a b**ch 😂#ramos #sergioramos #realmadrid #ajax #ChampionsLeague pic.twitter.com/G53fTsTYac