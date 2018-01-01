Рамос снимал фильм о себе во время матча Реал - Аякс

Съемки проходили в VIP-ложе Сантьяго Бернабеу.

Защитник Реала Серхио Рамос не принимал участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса из-за дисквалификации, поэтому наблюдал за событиями поединка на персональной VIP-ложе SR4.

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Напомним, в первом матче при счете 2:1 в пользу “сливочных“ Рамос специально заработал желтую карточку. Футболист знал, что пропустит ответный поединок, но хотел “обнулиться“ перед поединками 1/4 финала. За умышленность своего действия УЕФА наказал футболиста двумя матчами дисквалификации.

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По информации Marca, во время матча против амстердамского клуба Рамос занимался съемками своего документального фильма, который он анонсировал в январе. Операторы компании Amazon на протяжении поединка наблюдали за поведением испанца, а также снимали его действия в раздевалке перед стартовым свистком.

Напомним, в отсутствии защитника Серхио Рамоса Реал сенсационно уступил Аяксу со счетом 1:4 и по итогам двух встреч покинул Лигу чемпионов.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Реал - Аякс.