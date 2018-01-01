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Восхитительный гол Шене, который окончательно добил Реал

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Шене феноменально отправил мяч в девятку со штрафного, установив окончательный счет в матче.

У Тибо Куртуа не было шанса взять этот мяч
У Тибо Куртуа не было шанса взять этот мяч
Getty Images

Мадридский Реал сенсационно потерпел крупное поражение на Сантьяго Бернабеу от Аякса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Сливочные“ еще надеялись на чудо после того, как Асенсио сумел отыграть один мяч и сделать счет 3:1 в пользу Аякса, однако уже через 2 минуты после этого амстердамский клуб окончательно лишил Реал шансов на выход в четвертьфинал.

На 72-й минуте встречи Лассе Шене невероятным ударом со штрафного с левого фланга поразил ворота Куртуа и установил окончательный счет.

Смотрите также спорный третий гол в ворота Реала и полный обзор матча Реал - Аякс.

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Теги: Аякс, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, видео гола, футбол
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