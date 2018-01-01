Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Действующий обладатель трофея покинул турнир.

Во вторник, 5 марта, были сыграны два первых ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых в четвертьфинал прошли лондонский Тоттенхэм и амстердамский Аякс.

Проход в следующую стадию лондонского клуба не вызвал резонанса - "шпоры" уверенно выиграли первый матч на Стэмфорд Бридж (3:0), а гол Кейна и минимальная победа в ответном поединке лишь подтвердил их превосходство над соперником.

А вот в Мадриде развязалась историческая битва. Реал выиграл первый матч в гостях со счетом 2:1 и был фаворитом встречи на Сантьяго Бернабеу, однако уже к 18-й минуте встречи проигрывал со счетом 2:0.

Во втором тайме Аякс забил спорный гол, который упрочил превосходство над мадридцами. И хоть "сливочные" сумели отыграть 1 мяч благодаря усилиям Асенсио, Лассе Шене на 72-й минуте поединка поставил финальную точку в матче.

Аякс сенсационно обыграл Реал на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1 и заслуженно вышел в четвертьфинал турнира.

Напомним, что еще шесть команд 1/4 финала определятся 6, 12 и 13 марта.