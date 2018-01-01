Слезы и ликование: Реал разгромно уступил в домашнем матче Аяксу со счетом 1:4
Молодая команда тен Хаага разбила опытных бойцов Сантьяго Солари.
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Реал — Аякс 1:4 (первый матч — 2:1).
Голы: Асенсио, 70 — Зиех, 7, Нерес, 18, Тадич, 62, Шене, 72.
Реал: Куртуа — Регилон, Варан, Начо, Карвахаль — Каземиро (Вальверде, 87), Кроос, Модрич — Васкес (Бэйл, 29), Бензема, Винисиус (Асенсио, 35).
Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи (Вельтман, 80) — де Йонг, ван де Беек, Шене (Де Вит, 73) — Нерес (Дольберг, 74), Тадич, Зийех.
Предупреждения: Карвахаль, Начо — Мазрауи.
Удаление: Начо, 90+3 (повторное предупреждение).
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