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Слезы и ликование: Реал разгромно уступил в домашнем матче Аяксу со счетом 1:4

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Молодая команда тен Хаага разбила опытных бойцов Сантьяго Солари.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Реал — Аякс 1:4 (первый матч — 2:1).

Голы: Асенсио, 70 — Зиех, 7, Нерес, 18, Тадич, 62, Шене, 72.

Реал: Куртуа — Регилон, Варан, Начо, Карвахаль — Каземиро (Вальверде, 87), Кроос, Модрич — Васкес (Бэйл, 29), Бензема, Винисиус (Асенсио, 35).

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи (Вельтман, 80) — де Йонг, ван де Беек, Шене (Де Вит, 73) — Нерес (Дольберг, 74), Тадич, Зийех.

Предупреждения: Карвахаль, Начо — Мазрауи.

Удаление: Начо, 90+3 (повторное предупреждение). 

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