Тоттенхэм вышел в 1/4 финала ЛЧ, обыграв Боруссию Д во второй раз

Подопечные Маурисио Почеттино не испытали особых проблем в Дортмунде.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия принимала на своем поле Тоттенхэм.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Боруссия Д — Тоттенхэм 0:1 (первый матч — 0:3)

Гол: Кейн, 48

Боруссия Д: Бюрки — Вольф (Ларсен, 62), Аканжи, Вайгль, Диалло — Витсель — Санчо, Ройс (Дилейни, 74), Гётце, Геррейру (Пулишич, 62) — Алькасер

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Орье, Сиссоко, Уинкс (Дайер, 55), Дэвис — Эриксен (Роуз, 83), Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 71).