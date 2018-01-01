Спорный мяч в ворота Реала, который поставил мадридцев на колени

Амстердамский Аякс сотворил сенсацию на Сантьяго Бернабеу.

Душан Тадич празднует забитый гол Getty Images

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимает Аякс в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже в первом тайме "сливочные" пропустили два гола, причем впервые в истории отставали на два мяча уже к 18-й минуте домашней встречи еврокубкового турнира.

А вот переломным для Королевского клуба стал гол на 62-й минуте, когда Душан Тадич роскошным ударом послал мяч в верхний угол - без шансов для Тибо Куртуа.

Однако у арбитра встречи было подозрение, что во время атаки мяч покинул пределы поля. Судья долго смотрел видеоповтор, но все же засчитал гол, сделав счет в матче 3:0 в пользу Аякса.

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