Боруссия Д - Тоттенхэм: видео гола и обзор матча ЛЧ

Вашему вниманию обзор матча Лиги чемпионов и видео гола (обновляется).

Харри Кейн открыл счет в матче Боруссия Д - Тоттенхэм Getty Images

Дортмундская Боруссия и лондонский Тоттенхэм проводят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече победу уверенно одержала команда из Лондона, завершив встречу со счетом 3:0.

Ответный матч проходит по схожему сценарию - в первом тайме зрители не увидели ни одного гола, а вот уже в начале второго тайма "шпоры" открыли счет благодаря усилиям Харри Кейна.

Смотрите обзор 1-го тайма:

Гол Харри Кейна на 48-й минуте встречи:

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