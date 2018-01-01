Боруссия Д - Тоттенхэм: видео гола и обзор матча ЛЧ
Вашему вниманию обзор матча Лиги чемпионов и видео гола (обновляется).
Дортмундская Боруссия и лондонский Тоттенхэм проводят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первой встрече победу уверенно одержала команда из Лондона, завершив встречу со счетом 3:0.
Ответный матч проходит по схожему сценарию - в первом тайме зрители не увидели ни одного гола, а вот уже в начале второго тайма "шпоры" открыли счет благодаря усилиям Харри Кейна.
Смотрите обзор 1-го тайма:
Гол Харри Кейна на 48-й минуте встречи:
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