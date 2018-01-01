Реал - Аякс 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Смотрите видео голов матча Реал - Аякс в Лиге чемпионов.

Видео голов матча Реал - Аякс Getty Images

Мадридский Реал сенсационно проиграл Аяксу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

После поражения в первом матче амстердамский клуб шокировал Сантьяго Бернабеу, дважды поразив ворота Реала уже к 18-й минуте встречи.

Во втором тайме гости забили спорный мяч, на который Асенсио ответил забитым голом в ворота Аякса, но Лассе Шене поставил финальную точку, забив 4-й гол в ворота Королевского клуба.

Смотрите обзор лучших моментов 1-го тайма:

Смотрите обзор лучших моментов 2-го тайма: