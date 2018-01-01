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Реал впервые пропустил два гола на Саньяго Бернабеу в ЛЧ к 18-й минуте встречи

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Аякс уже точно впишет свое имя в историю, дважды забив в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу.
Игроки Аякса празднуют гол в ворота Реала
Игроки Аякса празднуют гол в ворота Реала
Getty Images

Мадридский Реал и амстердамский Аякс проводят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу.

За первые 18 минут поединка зрители увидели два гола, однако они залетели в ворота хозяев поля. Из игроков Аякса на 7й минуте отличился Зиеш, а на 18-й - Нерес.

Таким образом, Реал впервые в истории пропустил два гола в домашнем матче Лиги чемпионов уже к 18-й минуте поединка.

Следить за событиями матча Реал - Аякс можно в нашем онлайне.

Отметим, что до начала поединка букмекеры считали фаворитом хозяев поля.

Напомним, в первом матче, который прошел в Амстердаме, победу одержали “сливочные“. Тот поединок завершился со счетом 2:1. Голами отличились Хаким Зиех (Аякс), Карим Бензема и Марко Асенсио (Реал). Правда, в ворота “сливочных“ забили еще один гол, но его отменили после просмотра VAR.

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Теги: Аякс, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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