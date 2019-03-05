Боруссия в надежде на чудо представила стартовый состав в стиле Гарри Поттера

Дортмундский клуб искренне верит в магическое вмешательство, которое поможет им одолеть Тоттенхэм.

Боруссия Д и Тоттенхэм объявили стартовые составы на матч ЛЧ Getty Images

Дортмундская Боруссия примет Тоттенхэм во вторник, 5-го марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды уже огласили стартовые составы на этот поединок.

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Примечательно, что немецкий клуб в преддверии поединка против англичан подготовил публикацию с составом в стиле книг о самом популярном маге Великобритании Гарри Поттере.

Вероятно, дортмундцы намекают на волшебство, которое им необходимо, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

Составы команд:

Боруссия Д: Бюрки - Вольф, Аканжи, Вайгль, Диалло - Витсель - Санчо, Ройс, Гетце, Геррейру - Алькасер

Запасные: Хитц, Загаду, Хакими, Дилейни, Пулишич, Шмельцер, Ларсен

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Орье, Сиссоко, Уинкс, Дэвис - Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин

Запасные: Гассанига, Роуз, Ламела, Ваньяма, Дайер, Льоренте, Моура

Напомним, первый матч между командами завершился крупной победой Тоттенхэма со счетом 3:0. Тогда после равного первого тайма во второй половине игры в составе “шпор“ отличились Хын Мин Сон, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.

Наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Боруссия Д - Тоттенхэм, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.