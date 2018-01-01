Реал оставил Бэйла и Марсело на скамейке запасных в матче против Аякса

Валлийский форвард не попал в стартовый состав Реала на ответный матч Лиги чемпионов.

Мадридский Реал во вторник, 5-го марта, примет амстердамский Аякс в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы команд.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Регилон, Винисиус.

Запасные: Навас, Вальехо, Бэйл, Марсело, Вальверде, Асенсио, Себальос

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.

Запасные: Варела, Велтман, Синкгравен, Хюнтелар, Лабьяд, Дольберг, де Вит

Напомним, первый матч окончился выездной победой мадридцев со счетом 1:2. В составе Аякса голом отличился Хаким Зиех, а за Реал отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Реал - Аякс, которая начнется в 22:00.