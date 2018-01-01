Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал оставил Бэйла и Марсело на скамейке запасных в матче против Аякса

Комментариев: 0
Валлийский форвард не попал в стартовый состав Реала на ответный матч Лиги чемпионов.
Марсело и Гарет Бэйл
Марсело и Гарет Бэйл
Getty Images

Мадридский Реал во вторник, 5-го марта, примет амстердамский Аякс в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы команд.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Регилон, Винисиус. 

Запасные: Навас, Вальехо, Бэйл, Марсело, Вальверде, Асенсио, Себальос

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.

Запасные: Варела, Велтман, Синкгравен, Хюнтелар, Лабьяд, Дольберг, де Вит

Напомним, первый матч окончился выездной победой мадридцев  со счетом 1:2. В составе Аякса голом отличился Хаким Зиех, а за Реал отличились Карим Бензема и Марко Асенсио. 

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Реал - Аякс, которая начнется в 22:00.

Поделись:
Теги: Реал, Реал Мадрид, Аякс, стартовый состав, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь