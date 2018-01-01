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Сульшер: Манчестер Юнайтед способен тягаться с ПСЖ

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Наставник "красных дьяволов" прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу предстоящего ответного поединка с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Нам нужно первыми забить гол, чтобы вернуть в матч интригу. Это футбол, все может произойти. Нам нужен хороший план. Ни для кого не секрет, что мы на это способны, мы уже делали подобное.

Когда никто в тебя не верит, нужно показать характер. Войти в историю - это не мотивация, наша мотивация - пройти в следующий раунд. В своей лучшей форме мы способны тягаться с ПСЖ.

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В пылу борьбы в первом матче мы допустили пару ошибок, а на таком уровне соперник топ-класса за это тебя наказывает. Иногда такое может сойти с рук в АПЛ, но не в Лиге чемпионов", - приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матча Манчестер Юнайтед проиграл ПСЖ на Олд Траффорд со счетом 0:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Ответный матч ПСЖ - МЮ состоится в Париже в среду, 6-го марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом встречи парижский клуб.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол
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